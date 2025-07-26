Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca! İstanbul'a geliyor

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca! İstanbul'a geliyor Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde de hareketli günlerden geçiyor. Mertens'in futbolu bırakmasının ardından 10 numarada da bir oyuncu arayışında olan sarı-kırmızılılar, Liverpool'un genç yıldızına göz dikti. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri









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Leroy Sane'ye imzayı attıran, Osimhen transferinde de geri sayıma geçen Galatasaray, bir bomba daha patlatmak üzere...

Dries Mertens'in ayrılmasının ardından 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, bu bölgeye transfer etmek istediği isim ortaya çıktı: Harvey Elliott...