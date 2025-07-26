TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca! İstanbul'a geliyor
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde de hareketli günlerden geçiyor. Mertens'in futbolu bırakmasının ardından 10 numarada da bir oyuncu arayışında olan sarı-kırmızılılar, Liverpool'un genç yıldızına göz dikti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Leroy Sane'ye imzayı attıran, Osimhen transferinde de geri sayıma geçen Galatasaray, bir bomba daha patlatmak üzere...
Dries Mertens'in ayrılmasının ardından 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, bu bölgeye transfer etmek istediği isim ortaya çıktı: Harvey Elliott...
Fotomaç'ın haberine göre, Liverpool'un 22 yaşındaki yıldızı İstanbul'a davet edildi. 1.70 boyundaki İngiliz oyuncu, 1 Ağustos Cuma günü İstanbul'a gelecek ve Galatasaray yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek.
BOĞAZ'DA TUR ATILACAK
Elliot'a 2 Ağustos Cumartesi günü ise tekneyle İstanbul Boğazı gezdirilecek. İngiliz yıldız ailesiyle birlikte İstanbul'da olacak. Tüm detaylar üç gün içinde konuşulacak. Oyuncuyla anlaşma sağlanması halinde Liverpool ile pazarlıklar başlayacak.
Premier Lig'in son şampiyonuyla sözleşmesi 2027'de bitecek olan Elliott için Galatasaray, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak.
İngiliz yıldız Harvey Elliott'ın G.Saray'a transferi Avrupa futbol piyasasında %61 olarak gösteriliyor.
FULHAM'DA BAŞLADI
Harvey Elliott, futbola Fulham altyapısında başladı. Ardından 2019'da Liverpool U23 takımına 1.7 milyon euroya geçti. 2020'de Blackburn'e kiralanan Elliott, 1 yıl sonra geri döndü ve 2021'den bu yana da A Takım forması giyiyor.
SLOT YEDEK BIRAKTI
Jürgen Klopp'un prenslerinden biri olan Elliott, Slot'un takımın başına gelmesiyle birlikte yedek kulübesine hapsoldu. 22 yaşındaki oyuncu, Slot yönetiminde geçen sezon 28 maçta forma giydi ancak sadece 838 dakika sahada kalabildi.