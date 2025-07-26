Okan Buruk: "Hayalimiz Şampiyonlar Ligi"

Galatasaray, sezon öncesi hazırlık maçında Fransız temsilcisi RC Strasbourg'u 3-1 mağlup etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİMİZ VAR"

"Taraftar bizden Avrupa'da başarı bekliyor. Bizim de bu hayalimiz var. Şampiyonlar Ligi hayalimiz var. Sezona iyi başladık. İnşallah transferlerimizi de en doğru şekilde hızlıca bitirip, en hazır halde hem lige, hem Şampiyonlar Ligi'ne başlayacağız. Ligde taraftarlarımızı hep mutlu ediyoruz ama hepimizin Avrupa hayali var. Bu hayalin peşinden koşacağız."