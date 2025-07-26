Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Fransa ekibi Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla bu seneki iddiasını ortaya koyan sarı-kırmızılılar, yeni sezona firesiz başlamak istiyor. Peki Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Yeni sezon öncesi kulüplerin hazırlık maçları devam ederken sezonun son şampiyonu Galatasaray, Strasbourg ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, ev sahibi avantajıyla taraftarlarını coşturacak bir galibiyet peşinde koşarken, Strasbourg ise Avrupa kupalarına hazırlık sürecinde kendini kanıtlayarak özgüvenini yükseltmek istiyor. Türk ve Fransız futbolunun köklü temsilcilerinin keyifli mücadelesi, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Strasbourg maçı 26 Temmuz Cumartesi günü, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAVUNMA HATTI İZLENECEK

2024-2025 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Okan Buruk'un öğrencileri, yeni sezonda hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir performans sergilemek için hazırlıklarını sürdürüyor. Erzurum ve Avusturya'daki kamp süreçlerinde oynadıkları hazırlık maçlarında sırasıyla Admira'yı 2-1, Ümraniyespor'u 5-2 ve Cagliari'yi 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu maçta savunma hattındaki eksikliklerin giderilip giderilmediğini ve yeni transferlerin takıma uyumunu test edecek.

HEDEF AVRUPA İÇİN MORAL DEPOLAMAK

Strasbourg, Ligue 1'de geçen sezonu başarılı bir şekilde tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Teknik Direktör Liam Rosenior yönetiminde sezona hazırlanan Fransız ekibi, hazırlık kampında oynadığı ilk maçta AS Nancy Lorraine'i 2-1 mağlup ederek moral depoladı. Strasbourg'un, bu maçta Galatasaray'ın yüksek tempolu oyununa karşı savunma disiplinini korumayı ve hızlı hücumlarla etkili oyun sergilemesi bekleniyor.