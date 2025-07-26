Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında konuk ettiği Strasbourg'u mağlup etti. İşte detaylar...(GS spor haberi)

Galatasaray, sezon öncesi hazırlık maçında Fransız temsilcisi RC Strasbourg'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Roland Sallai'nin golüyle öne geçen Galatasaray, ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz'ın 50. ve 69. dakikalarda attığı gollerle farkı açtı ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Konuk ekibin tek golünü ise 81. dakikada Lukovic kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekip, bir sonraki hazırlık maçını 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de, yine RAMS Park'ta İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya karşı oynayacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ