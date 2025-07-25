TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan stoper atağı! 2 isimden 1'i...
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Galatasaray, transferde hareketli günlerden geçiyor. Leroy Sane'yi kadrosuna katan ve Osimhen transferini de açıklamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, savunmaya da bir yıldız transferi yapmak istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Transferde büyük düşünen G.Saray, şimdi de stopere çok önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Leroy Sane transferi ile tüm dünyada ses getiren sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'i de açıklamaya hazırlanıyor.
Bu isimlerin ardından önemli bir kaleci ile söz kesme hazırlığında bulunan Cimbom, şimdi de savunmaya öncelik vermiş durumda. Zaman zaman üçlü savunma oynamayı düşünen teknik direktör Okan Buruk, ayrıca Abdülkerim ile forma rekabetine girecek hatta formayı alacak birini istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılılarda, iki futbolcunun ismi ön plana çıktı. Aslan, Sanchez'in yanına Monaco'dan Wilfred Singo ya da Bayern Münih'ten Kim Min-jae'yi transfer etmek istiyor.
İlk olarak Monaco forması giyen 25 yaşındaki stoper Wilfred Singo için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fildişili oyuncunun durumunu sordu.
Fransız ekibinin talep ettiği yüksek bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalışan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae için de nabız yokluyor.
Güney Koreli oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmak isteyen yönetim iki isimden hangisi şartlara uyarsa ona göre hareket edecek.