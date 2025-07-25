TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan stoper atağı! 2 isimden 1'i...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Galatasaray, transferde hareketli günlerden geçiyor. Leroy Sane'yi kadrosuna katan ve Osimhen transferini de açıklamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, savunmaya da bir yıldız transferi yapmak istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)