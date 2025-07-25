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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gündem Victor Osimhen! Geliş tarihi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde de Victor Osimhen'in yolunu gözlüyor. Napoli ve oyuncu ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar transferin resmileşmesi için gün sayıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri









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Yüzyılın transferi için geri sayıma geçen G.Saray, artık evrak işlerinin sona ermesini bekliyor.

Daha önce Victor Osimhen ile gerçekleştirdiği prensip anlaşmasını kağıda döken sarı- kırmızılılar, İtalyan ekibi Napoli ile olan sürecin sona ermesini bekliyor.