TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gündem Victor Osimhen! Geliş tarihi...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde de Victor Osimhen'in yolunu gözlüyor. Napoli ve oyuncu ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar transferin resmileşmesi için gün sayıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yüzyılın transferi için geri sayıma geçen G.Saray, artık evrak işlerinin sona ermesini bekliyor.
Daha önce Victor Osimhen ile gerçekleştirdiği prensip anlaşmasını kağıda döken sarı- kırmızılılar, İtalyan ekibi Napoli ile olan sürecin sona ermesini bekliyor.
İtalyanlar ile 40 milyon euro'su peşin, 35 milyonu 1 sene vadeli olmak üzere 75 milyon euro'ya anlaşma sağlayan G.Saray, 5 milyon bonus maddesini de ekledi.
BUGÜN GELEBİLİR Sonraki satıştan elde edilecek kardan yüzde 10'u Napoli'ye vermeyi taahhüt eden G.Saray yönetimi, 2 sene boyunca Osimhen'i İtalya'da bir takıma satmayacağının sözünü de verdi.
Fotomaç'ın haberine göre, sadece bankalar üzerinden kalan 35 milyonluk ödemenin teminatını vermek kaldı geriye... Evrak işlerinin sona ermesini bekleyen sarı-kırmızılılar, bankalardan belgeler geldikten sonra Napoli ile imzaları atarak Osimhen'i İstanbul'a getirecek. Evraklar yetişirse Osimhen bugün gelebilir.