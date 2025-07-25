Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk verdiği bir röportajda Victor Osimhen transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Victor Osimhen ve kaleci transferiyle ilgili de konuştu. Tivibuspor'a konuşan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: