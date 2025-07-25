CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Galatasaray sezon hazırlıklarına devam etti Galatasaray sezon hazırlıklarına devam etti 23:23
Okan Buruk: Osimhen en kısa sürede... Okan Buruk: Osimhen en kısa sürede... 22:31
Beşiktaş, Shakhtar hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Shakhtar hazırlıklarına başladı 22:01
F.Bahçe'ye Manchester City'den transfer! F.Bahçe'ye Manchester City'den transfer! 20:42
G.Saray'da Donnarumma heyecanı! Resmi açıklama geldi G.Saray'da Donnarumma heyecanı! Resmi açıklama geldi 19:31
F.Bahçe'den KAP açıklaması! F.Bahçe'den KAP açıklaması! 18:58
Daha Eski
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! 18:19
F.Bahçe'nin Devler Ligi programı açıklandı F.Bahçe'nin Devler Ligi programı açıklandı 17:26
Icardi ne zaman formasına kavuşacak? İşte o tarih Icardi ne zaman formasına kavuşacak? İşte o tarih 16:21
Osimhen için müjdeyi verdiler! Osimhen için müjdeyi verdiler! 15:26
Semih Kılıçsoy'un ayrılığı yakın! İşte transfere dair detaylar Semih Kılıçsoy'un ayrılığı yakın! İşte transfere dair detaylar 14:49
G.Saray'da o isim için her teklif değerlendirilecek! G.Saray'da o isim için her teklif değerlendirilecek! 14:21
Galatasaray sezon hazırlıklarına devam etti
Okan Buruk: Osimhen en kısa sürede...
Canlı altın ve döviz kuru takibi 25 Temmuz 2025
Süper Loto sonuçları |24 Temmuz