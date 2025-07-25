Yayın Tarihi: 25.07.2025 - 22:31 Güncelleme Tarihi: 25.07.2025 - 23:40
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Victor Osimhen ve kaleci transferiyle ilgili de konuştu. Tivibuspor'a konuşan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"HEDEF 26"
"Hedef 26 diyoruz, hızlıca! Geçen sene 25 demişiz, bu sene de hedef 26. Hedefimizi, ne istediğimizi belirtelim. Heyecanlandım, motive oldum.
"BU SENE DE ÖZGÜVENLE BAŞLIYORUZ"
"Birçok taraftarımız bizi bekliyor, bizim ağzımızdan bir şey duymayı bekliyor. Bizden bir şeyler duymak isteyen çok fazla taraftarımız var. Açıkçası geriye bakınca çok fazla bir şey anlamıyorsunuz. Her şey çok hızlı geçiyor. Bütün sezonlar yorucu, stresli. Belki en zoru birinci sezonu, ikinci sezon da zordu, üçüncü de zordu. İlk sezon bir şey yapıyorsunuz, ikinci sezon ilkini hayal ediyorsunuz, üçüncü sezon ilk ikisini... Psikolojik olarak kazanan takım olmayı sürdürmek, birinci ve ikinci sezon şampiyonluklar özgüveninizi artırıyor. Bu sene de özgüvenle başlıyoruz. Sezon içerisinde de benzer hikayeler olur. İnanılmaz çabuk geçiyor sezon. Çok uzun, çok maç oynuyoruz. Tatil de hızlı geçiyor, bir anda anlamadan... Antrenmanlara başladığımız ilk gün şampiyonluk bitti, bir daha nasıl şampiyon oluruz diye hayal ediyoruz. Şampiyonluk sevinçleri güzeldi ama bir kenara bıraktık. Yeni sezona hazırlanıyoruz."
"SANE'Yİ STRASBOURG MAÇININ BİR BÖLÜMÜNDE KULLANACAĞIZ"
"Ben teknik adam olarak, iş biraz daha zor, ben hemen bitirmiyorum, kutlamalar, transferler, röportajlar oluyor. Oyuncular için hemen tatile çıktıkları için mutlular. Uzun tatil yaptılar, hepsi dinlendi. Hepsi 'özleyerek geldik' diyorlar. En son dün Leroy Sane geldiğinde ona dedim, 'Tatilden dönüş zor oldu mu' dedi, 'Buraya gelmeyi çok istiyordum, çok mutluyum' dedi. Yeni bir kulüp, yeni bir sayfa... İnşallah cumartesi günü taraftarla onu buluşturacağız. Müjdemizi verelim. Leroy Sane'yi maçın bir bölümünde kullanmaya çalışacağız. Strasbourg maçı, Sane'yi görmek için de önemli. Taraftarları yeni bir transferi görmek için stada bekliyoruz."
"ÇOK POZİTİF GELDİ"
"Sane ilk geldiğinde, uzun bir zaman onunla iletişim kurduk. Transfer öncesi 2-3 kere video call yaptık, Galatasaray'ı anlattık, kendi menajeriyle de görüştük Abdullah Kavukcu ile birlikte. Leroy'u çok istiyorduk. Çok beğendiğimiz bir oyuncuydu. O dönemde de konuştuk. Tatil dönemimnde konuştuk. Ben ona 'Tatil nasıl geçti? Hızlı mı bitti? Adapte olabilecek misin?' dedim o an, 'Burada olmaktan çok mutluyum' dedi. Çok pozitif geldi. Güzel şeylerden biri, yeni gelen oyuncuların takımı merak etmesi. Hazırlık maçlarını da izlemişim. Beni çok sevindirdi böyle gelmesi. Bu tür önemli oyuncularından, onun hedefleri olduğunu, Galatasaray ile birlikte ne kadar çok anı yaşayabileceğini, taraftarla ne kadar çok buluşmak istediğini gösterdi."
"LİGE HAZIR HALE GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"
"Bu ayın başında bitirdi sezonu, Bayern ile birlikte şampiyonaya gitti. Antrenmanlara başlattık. Cuma günü iki antrenman yaptık, cumartesi antrenman ve test, ardından maçın bir bölümünde oynatmak istiyoruz. 1 hafta 10 gün içerisinde, Lazio maçında dakikasını artırarak lige hazır hale getirmeye çalışacağız. Profesyonel oyuncular, çok önemli. Tatilden dönen oyuncuların yüzde 90'ı iyi döndü. Oyuncuların profesyonelliğini, işlerine olan saygısını gösteriyor. Hazırlık maçlarını, lig maçı oynar gibi oynadılar. Beni çok sevindiriyor bu. Onlardan o tutkuyu, hırsı, birlikteliği hazırlık maçı bile olsa beni çok sevindirdi."
"ÜÇ MEVKİDE DE ÇOK RAHAT OYNAR"
"Leroy'un geçmişine bakınca Manchester City'de sol kanat oynadı, Bayern'de sağ ve sol kanat oynadı. Bir de Almanya Milli Takımı'nda forvet arkası oynadığı bir rol var. Bizle ilk antrenmana çıkınca daha bir merak ediyorsunuz. Icardi ile birlikte ikisini joker yapmıştım. İkisinde de o ayak kalitesini görüyorsunuz. Leroy, forvet arkasında da rahat rahat oynayabilir. Üç mevkide de çok rahat oynayabileceğini düşünüyorum."
"OSIMHEN İNŞALLAH EN KISA SÜREDE BİTİYOR"
"Biliyorsunuz, geçen sene 10 numara bölgesini Sara ile bitirdik. Morata'yı zaman zaman ikinci forvet olarak kullandık. Sane üç bölgeyi oynayabiliyor, Yunus'u orada oynatabiliriz. En son hazırlık maçında Sallai'yi orada oynattım, çok iyi oynadı. Sallai'yi sağ bek, sağ açık, sol açık oynattık. Forvet arkasında da dinamik. Alternatifler çok fazla. Bizim için sezon planlaması yapmamız gerekiyor, bütçe de önemli oluyor. Osimhen transferiyle birlikte önemli bir bütçeyi harcamış olacağız. Onu bekliyoruz, inşallah en kısa sürede bitiyor. İlk önceliğimiz kaleci. Günay çok önemli, çok memnunuz. Geçen sene performansı çok iyi. Bir kaleci daha alıp ikisini yarıştırmamız, yoğun tempoda önemli. Savunmada Arda Ünyay bizi sevindirdi. Metehan geçen sene oynattığımız, altyapıdan yetişmiş bir oyuncu. Arda 18 yaşında ama hazırlık maçlarında çok güçlü oynadı. Sezon başı antrenmanıyla birlikte üstüne koyarak sezona girdi. Savunmada sağ bek ve stoper mevki, ikisini de oynayabilecek bir oyuncu. Bu tür bir düşünce de olabilir. Transferin gidişatına göre... Önümüzde bir süreç var. En doğru profilleri bulacağız. Şu an yaptığımız, bundan önceki senelerin aksine Sane erken transfer oldu, Osimhen inşallah en kısa sürede bitiyor. Bir kaleci transferiyle birlikte çok transfer yapmadan, net şekilde götürmemiz gerekiyor. Az oyuncu ama doğru oyuncular, direkt katkı sağlayabilecek oyuncular... Zaten çok iyi kadromuz var, çok hazır kadromuz var. Bu oyuncularla adaptasyon sıkıntısı yaşamadan sezona hızlı girmek istiyoruz."
"12+2'Yİ DOĞRU SEÇMELİYİZ"
"Yabancı olarak 12 artı 2. Kiradan dönenler var. Zaniolo iki maçta yer aldı. Ayağında ağrı oldu. Bir sonraki maçta olmayacak. Yunus da olmayacak. Köhn de hazırlık maçlarında iyiydi. Bu şekilde elimizde geri dönen yabancı oyunculara bakıp 12 artı 2'yi doğru seçmeliyiz. Bu süreç içinde ve devamında, takımı da göreceğiz. Çok erken, 8 Ağustos'ta başlıyoruz. Transfer 12 Eylül'de bitiyor. Maçlar başladıktan sonra 3-4 haftamız var. Kimler kalacak, kimler gidecek, kimi satacağız, kimi kiralık göndereceğiz. Para girişi de olursa yeni transferi düşünme ihtimalimiz artacak."
"YABANCILARDA DÜŞÜNCEMİZ BELLİ"
"Yabancılarda düşüncemiz belli. Sayı çokluğumuz var. 12 artı 2'yi kimi sokacağız, ufak tefek düşüncelerimiz olabilir. Kafamızda kesin olarak belirlediğimiz, menajerlerine bildirdiğimiz birçok oyuncumuz var yabancılardan. Net olduğumuz oyuncuların menajerleriyle görüştük. Net bildirdiğimiz oyuncular var. Arda Ünyay gösterdiği performansla, hazırlık maçlarıyla birlikte Galatasaray'ın kadrosu için orada iyi bir seçenek olabileceğini gösterdi. En büyük fark, Arda'nın gösterdiği performans. 3 hazırlık maçında da çok iyi oynadı. Kalan 2 maçta da oynatmaya çalışacağız, süre vereceğiz. Gerçekten üst seviye maçlar, iyi oyuncularla, iyi kadroyla ne kadar iyi olabileceğini gösterdi. Şu an yabancı kuralında artı 2'miz, Yusuf Demir ve Elias Jelert."
"OSIMHEN TRANSFERİNDE PÜRÜZ YOK"
"Osimhen'i bekliyoruz. Kolay bir süreç değil. Maddi anlamda da kolay değil. Osimhen'i ikna etmek de kolay değildi. Bunu Galatasaray taraftarı yaptı. Hepimiz emek verdik. Uzun süre uğraşıldı. Her şeyin lokomotifi başkanımız. Abdullah Kavukcu çok ciddi emek verdi. En önemlisi, Galatasaray'ın taraftarı ona yaşattıkları. Biz aynı şeyi Icardi'de de gördük. Çok büyük teklifler vardı Suudi Arabistan'dan. Icardi'nin kalmasının sebebi mutlu olması, yaşadıklarıydı. Bunu oluşturan Galatasaray camiası. Bu birlikteliğin devam etmesi etkileyici olacaktır. Birbirlerine daha çok sarılacaklardır. Taraftarımızın desteği çok önemli, çok değerli. Taraftarın sesini dinleyen bir Osimhen. Galatasaray ve Türkiye'yi çok seviyor. Çok büyük paraları reddetti. Para kazanacak tabii ki ama Suudi Arabistan'a gitseydi bunun 2-3 katını kazanacaktı. Ona rağmen bunu gerçekten istemek çok önemli. Osimhen transferinde bir pürüz gözükmüyor. Anlaşmalar yapılıyor, devam ediyor. Osimhen'in kalacağına çok inandım. Burada hiç görmediği kadar bir sevgi gördü. Onu bırakıp gitmenin kolay olmayacağını düşündüm. Bizim düşüncelerimizi de boşa çıkarmadı. Transfer süreci devam ediyor. En kısa sürede biteceğini düşünüyoruz."
MAURO ICARDI HAKKINDA
"Bütün oyuncular geldikten sonra, performansları da gördükten sonra... Icardi sakatlıktan dönüyor. Icardi ve Osimhen'i birlikte kullandığımız da oldu, tek tek kullandığımız da oldu. Tottenham maçında üst düzey bir ofansif performans çıktı. Elimizde böyle oyuncular olsun, derdimiz bu olsun. Kadromuz tam olarak oluştuğunda, herkes performans olarak en iyi duruma geldiğinde tercihlerimizi yapacağız."
"DONNARUMMA İLE GÖRÜŞMEM OLMADI"
"Donnarumma ile görüşmem olmadı. Öyle bir şey olsa söylerdim. Bence mantık olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış takımın kalecisini almak kolay olacağını düşünmüyorum. Zor bir şey olacağını düşünüyorum. Serbest statüde olsa, takımı farklı kaleci alsa bu anlamda düşünürsünüz, istersiniz. Şu andaki durum onu göstermiyor."
"EDERSON BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OPSİYON"
"Ederson bizim için önemli bir opsiyon. Manchester City onu bırakacak mı? Bu da önemli bir şey. Bizim alternatifimiz çok. Listemizde olan, takip ettiğimiz kaleciler de var."
"BOEY VE KEREM'E KAPIMIZ AÇIK"
"Sacha Boey, Galatasaray'ın oyunu için çok değerliydi. İnsan olarak da çok seviyorum. Bize çok önemli katkı verdi. Maddi olarak değil sadece, oyun olarak da gelişimizde önemli rol oynadı. Kerem aynı şekilde. İyi bir Galatasaraylı. İki sene çok mücadele etti. Bu tür oyuncularımıza her zaman kapımız açıktır. Bunlar kendi evlatlarımız. Boey orada tam olarak istediğini yapamadı ama oyuncu ve karakter olarak da beğendiğim, sevdiğim oyuncu. Bu ihtimal olursa ona da her zaman kapımız açık."
"NELSSON KESİN OLARAK AYRILACAK"
"Nelsson, Roma'ya kiralık gitmişti. Şu an menajeri görüşmeler yapıyor. Bizim birinci önceliğimiz satmak. Gelecek teklifler de önemli. Takımdan kesin olarak ayrılacak."
"MORATA BİZİMLE DEVAM EDECEK"
"Morata bizim oyuncumuz. Saha içi ve saha dışında çok profesyonel birisi. İlerleyen günlerde doğru bir şekilde planlama yapılacak. Şu anda bizim oyuncumuz ve bizimle devam edecek."
MOURINHO İLE SELAMLAŞACAK MI?
"Ben hep gittim. Kim ev sahibiyse gider ama ben ev sahibi olduğumuz maçta gittim, yerinden kalkmadı ama zorladım kendisini. İlk maçta kendisi gelmişti, maçtan sonra tokalaşmıştık. Kupa maçından önce gelmemişti, maçtan sonra hoş olmayan bir hadise gerçekleşti. Ben ego yapmam, elimi de uzatırım, yanına da giderim. Barışın taraftarıyım ben. Bizim örnek olmamız gerekiyor. Her türlü elimi uzatmaya hazırım."
YURT DIŞINDAN TEKLİF GELDİ Mİ?
"Ara sıra sizle görüşmeye çalışanlar oluyor ama ben Galatasaray'da başarılı olduğum sürece Galatasaray'da olacağım, bunun altını hep çiziyorum. Bu seneyi de şampiyon bitirelim, seneye de Galatasaray'da olacağım. Galatasaray bir dünya markası. Avrupa'ya gitmek, Galatasaray'ın seviyesinde kaç tane büyük takım var? O yüzden tabii ki idealler olur, Premier Lig'de çalışayım dersiniz ama ben gerçekten çok büyük bir kulüpte çalışıyorum. Avrupa'daki birçok takımdan büyük. Yükselen bir çizgimiz var. Herkes Galatasaray'a gelmek istiyor. Galatasaray'ın çizgisi, hedefleri, kalitesi yükseldikçe, yarattığımız ortam, bütçeler... Galatasaray Stadı'nda kombine, loca almak çok zor. Dünya standartlarını yakaladık. Maç günü gelirlerine baktığınızda... Galatasaray çok önemli ve büyük bir kulüp. Galatasaray burada olmamı istediği sürece buradayım."