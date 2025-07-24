TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Kim Min-jae sürprizi! Bayern'den yeşil ışık
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli yıldız Kim Min-jae transferinde önemli bir adım attı. Bayern Münih'ten olumlu geri dönüş alan sarı-kırmızılılar, başarılı stoperle resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. İşte bu flaş gelişmenin detayları... (GS spor haberleri)
Bu sezon transferde büyük düşünen G.Saray, savunmaya da yakından tanıdığımız bir ismi almaya çalışıyor. Sarı-kırmızılılar bir dönem F.Bahçe forması da giyen Güney Koreli Kim Min-jae ile yakından ilgileniyor.
Alman ekibi Bayern Münih forması giyen ancak yeni sezonda düşünülmediği için takımdan ayrılması beklenen 28 yaşındaki stoper için sarı-kırmızılılar harekete geçti.
Son yıllarda oyuncu alışverişi nedeniyle Alman ekibi ile iyi ilişkiler kuran yönetim, bunu fırsata çeviriyor.
DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ Fotomaç'ta yer alan habere göre, kulübüyle 3 senelik daha sözleşmesi bulunan Kim Min-jae için G.Saray satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulundu.
Alman ekibinden bu konuda olumlu geri dönüş alan sarı-kırmızılılar şimdi oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.
Şampiyonlar Ligi faktörü ve kurulan harika kadro ile 28 yaşındaki Güney Koreli yıldızın aklını çelmeye çalışan sarı-kırmızılılar, bu transferde Avrupa'nın önemli takımları ile yarış içerisine girdi.
Kim Min-jae geçen sezon Bundesliga'da 27 maçta forma giydi.