Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Kim Min-jae sürprizi! Bayern'den yeşil ışık

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Kim Min-jae sürprizi! Bayern'den yeşil ışık Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli yıldız Kim Min-jae transferinde önemli bir adım attı. Bayern Münih'ten olumlu geri dönüş alan sarı-kırmızılılar, başarılı stoperle resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. İşte bu flaş gelişmenin detayları... (GS spor haberleri) Galatasaray Haberleri









ABONE OL

Bu sezon transferde büyük düşünen G.Saray, savunmaya da yakından tanıdığımız bir ismi almaya çalışıyor. Sarı-kırmızılılar bir dönem F.Bahçe forması da giyen Güney Koreli Kim Min-jae ile yakından ilgileniyor.

Alman ekibi Bayern Münih forması giyen ancak yeni sezonda düşünülmediği için takımdan ayrılması beklenen 28 yaşındaki stoper için sarı-kırmızılılar harekete geçti.