Galatasaray'da Davinson Sanchez kendisi ve takım arkadaşı Carlos Cuesta ile ilgili açıklamalarda bulundu. Futbolcu geleceği hakkında, "Her ay başka şeyler konuşuluyor zaten siz de biliyorsunuz ben sadece en iyisini yapmaya odaklanıyorum ama normal karşılamak lazım. Galatasaray çok büyük bir takım ve buraya gelip burada iyi işler yaparsanız diğerleri de sizle ilgilenecektir. Çok normal bir şey bu fakat bunu değerlendirmek eğer böyle bir teklif varsa kulübün görevi.