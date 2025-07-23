Yayın Tarihi: 23.07.2025 - 11:34 Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 - 11:34
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Galatasaray'da Davinson Sanchez kendisi ve takım arkadaşı Carlos Cuesta ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Futbolcu geleceği hakkında, "Her ay başka şeyler konuşuluyor zaten siz de biliyorsunuz ben sadece en iyisini yapmaya odaklanıyorum ama normal karşılamak lazım. Galatasaray çok büyük bir takım ve buraya gelip burada iyi işler yaparsanız diğerleri de sizle ilgilenecektir. Çok normal bir şey bu fakat bunu değerlendirmek eğer böyle bir teklif varsa kulübün görevi.
Eğer bir teklif varsa onlar değerlendirecektir. Ben sadece bu günüme odaklanıyorum. Buradaki arkadaşlarıma ve aileme odaklanıyorum. Transfer hakkında konuşmayı idarecilere ve başkana sormanız lazım. Ben sadece buradayım, işim sahada. Sahayla ilgileniyorum" dedi.
"HUZURSUZ OLUYORUM..."
Carlos Cuesta'ya yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Davinson Sanchez, "Şunu söylemem lazım; çok büyük profesyonel, çok büyük bir insan, çok iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum kendisinin. Fakat mesleğimizin şöyle bir özelliği var: Hiç kimsenin, hiç kimseye sabrı yok.
Çünkü hep iyi performans göstermeniz gerekiyor, her zaman iyi olmanız gerekiyor. Fakat bazen unutuluyor, hepimiz insanız. İşimizi yapmamız için canımızı vermeye hazır bir şekilde sahaya çıkıyoruz hepimiz. Bu, başka bir takım arkadaşım olabilir, Carlos olabilir…
Çok önemli değil. Böyle eleştiriler geldiği zaman, taraftardan geldiği zaman ben de huzursuz oluyorum. Diğer takım arkadaşlarım da huzursuz oluyor. Açıkçası, o çok zor bir zamanımızda bize destek olmak için, yardımcı olmak için takımımıza katıldı ve sorumluluk aldı, kendisini gösterdi. Fakat orada gelen kötü sonuçlardan aslında herkes sorumlu. 25-30 kişilik bir oyuncu grubuyuz ve tek bir oyuncu suçlu durumuna düştü.
Bence burada bir haksızlık vardı. Kötü sonuçlardan gelen bazı duygular olabiliyor, bunları da anlayışla karşılıyorum. Fakat ben kendisine tamamen güveniyorum.
Şunun garantisini verebilirim, sahaya çıkan bütün oyuncular en iyisini yapmak için çıkıyor. Hiç kimse ben kendimi rezil edeyim diye sahaya çıkmıyor.
Ben bu formayı rezil edeyim diye sahaya çıkmıyor. Hepimiz her şeyimizi vermek için sahaya çıkıyor oluyoruz. Bu açıdan dolayı haksızlık olduğunu düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.