Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında İtalyan temsilcisi Cagliari ile oynadığı karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un değerlendirmeleri…

"GİREN ÇIKANI ARATMADI"

Kamp içinde iki tane maç yaptık. 2 gün de antrenman yapma şansımız oldu. Hep isteğimiz, kendi oyunumuzu oynamak ve tüm oyunculara süre vermek. Bu maçları kazanmanın bir önemi yok ama bizim için moral oluyor. İki maçta da tüm oyuncularımızın isteğini gördük. Oyun anlayışı, giren-çıkanı aratmadı. İyi bir oyun oldu. Rakibe çok fazla topla oynama şansı vermedik. Genel olarak güzel bir maç oldu.

"SIRADA LAZIO VAR"

Güzel bir kamp oldu. Çok güzel geçti. Bu gece İstanbul'a döneceğiz. İzin yapmayacağız ve bir sonraki maça hazırlanacağız ondan sonra izin yapacağız. Ondan sonra Lazio maçımız var.

"ARDA GERÇEKTEN İYİ İŞLER YAPTI"

Arda Ünyay'ı geçen sezon devre arasında transfer ettik. Transferinden sonra sakatlığı oldu. Sadece bir maçta süre almıştı. İyi bir sezon başı geçirdi. Arda'nın fiziksel olarak özellikleri çok iyi. Hızı ve ayakları, bugün de gördük, gayet iyi bir şekilde topu kullandı. Öne doğru, baskılara doğru bir şekilde çıktı. Bizim oyunumuzu çabuk adapte oldu. Uzun yıllardır bu takımda olan bir oyuncu gibi oynaması sevindirici. Geliştirmemiz, daha çok oynatmamız gerekiyor. Birçok oyuncumuz var, akademiden de oyuncularımız var. Onların gelişimleri de çok hızlı bir şekilde devam edecek. Geleceğe dair mutluyuz. Arda, 3 maçta da 45 dakika oynadı. Gerçekten iyi işler yaptı. 2 gol attı ama bunun dışında oyun anlayışı, hırsı, isteği, motivasyonla en önemli şeylerden biri bu. Bu anlamda çok mutluyum tabii ki.

"ARAMIZA KATILACAK OYUNCULAR VAR"

Bize katılacak oyuncular var. Leroy, yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

"ICARDI'DEN YANA DA MUTLUYUM"

Herkesten çok memnunum. Sakatlıktan dönen Icardi'nin dönüşü, yavaş yavaş takımın içerisine girmesi bu da benim için çok sevindirici. Bugün ve geçen maçta oynayan herkesi beğendim. Az önce Arda'yı verdim ama çok fazla isim vermeyeceğim. Her oyuncunun performansından çok memnun kaldım. Kamp bizim için faydalı oldu. 7-8 gündür de antrenman yapıyoruz. 3 gün daha yapacağız. 11-12 gün yoğun bir çalışma olacak. Bu süreyi çok iyi geçirdiler.

"OSIMHEN'İ BEKLİYORUZ"

Victor Osimhen'i istiyoruz, bekliyoruz. Bir an önce bekliyoruz. Antrenman süreci geçirecek. Icardi'nin takıma girmesi, Morata'nın durumu bu sürede netleşecek. Bu anlamda Barış'ı santrfor olarak görmemiz bizim için çok iyi oldu.

"AYRILMAK İSTEYENLER OLABİLİR"

"Planlama ile ilgili bir değişiklik yok. Orada bizim için kısa vadede bir değişiklik yok. Lig başladıktan sonra transferin bitmesine süre var. Gelişmelere göre oyuncularla ilgili karar vereceğiz. Yabancı sınırı var. Bizden ayrılmak isteyenler olacak belki. Belki az süre alan oyuncular ayrılmak isteyebiliyor. Ama şu anda bir değişiklik yok. Döndükten sonra bu konuyla ilgili yönetimle bir araya geleceğiz. Bununla ilgili planlarımızı yapacağız."