Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? | GS MAÇI TIKLA İZLE
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, önemli bir prova niteliği taşıyan mücadelede İtalya Serie A temsilcisi Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, hem fiziksel hem de taktiksel olarak yeni sezona en hazır şekilde girmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettiren Galatasaray, 2025-2026 sezonuna da iddialı bir giriş yapmak istiyor. Peki, Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bu süreçteki en ciddi sınavlarından birine çıkıyor. Rakip ise İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Cagliari. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hem iç hem de dış sahada ses getirecek bir kadro kurma hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılılar, bu özel mücadeleyle birlikte sezon öncesi çalışmalarında önemli bir virajı dönmeyi amaçlıyor. Peki, Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
GALATASARAY-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı 23 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.