GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekibin yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Milli yıldız, yeni sezon hedeflerinden ve transfer ihtimalleri hakkında konuştu. İşte detaylar... | GS Son dakika spor haberi
Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 sezon şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduğunu aktaran sarı-kırmızılı futbolcu, "Üç senedir şampiyon oluyoruz. 25 yaşımda 5 tane kupam var. Herkese nasip olacak bir şey değil. Bunun için mutluyum. Güzel bir sezon geçirdik. Bu sezon daha çok çalışıp yine hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Yeni sezonda Avrupa'da da başarı hedeflediklerini vurgulayan Barış Alper Yılmaz, "Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı bir Galatasaray izleteceğimizi düşünüyorum. Ben ümitliyim. Taraftarlarımız bize desteklerini esirgemesin. Onlar bizim itici gücümüz. Nereye gidersek gidelim hep yanımızda oluyorlar. Her zaman bizi destekliyorlar. Bu sene Allah'ın izniyle onları mutlu edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Her sezon öncesinde kendi adına hedef belirlediğini aktaran 25 yaşındaki futbolcu, "Her sene farklı hedefleri yakalamaya çalışıyorum. Geçen sezon istatistiklerim beklentilerimin altında kaldı. Her zaman kendime yüksek hedefler belirliyorum. Bu sezon hedeflerim daha farklı. Geçen sezonki asist ve gol sayımın üstüne çıkmayı istiyorum. İnşallah bunu başarırım. Elimden gelenin en iyisini yaparak taraftarımızı mutlu edeceğim." şeklinde görüş belirtti.
Yabancı futbolcuların adaptasyonundaki etkilerinden bahseden sarı-kırmızılı futbolcu, "Yabancı oyunculara yardımcı olup adaptasyon sürecini atlatmalarını sağlıyoruz. Türk futbolcular takım olma konusunda büyük bir rol oynuyor. Herkes takımı sahipleniyor. Galatasaray'da bir aile ortamı var." diye konuştu.
"Zamanla bazı şeylerin farkına vardım. Çalışmak gerektiğini, bireysellikle bir yere kadar gidilebileceğini gördüm. Sonra özel ekiplerle çalışmaya başladım. Beslenmeme, uykuma, çalışmalarıma dikkat ettim. Hala ediyorum. Bu kolay bir süreç değil. Bu işler dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Neler yaşadığımı bir ben biliyorum bir de ailem biliyor. Amatör liglerden Galatasaray'a geldim. Yaşadığım acıları kimse bilemez. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray'dayım."
Milli futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük ligi arasındaki tercihinin ise "Premier Lig ve İtalya Ligi'ni çok beğeniyorum. Diğer ligleri de beğeniyorum ama ilk tercihlerim İngiltere ve İtalya olur." diye anlattı.
"Okan hoca benim için çok özel ve değerli. Farklı bir ilişkimiz var. İletişime çok açık biri. Çok iyi anlaşıyoruz. Benden isteklerini anlatıyor. Kendisiyle konuşurken çok rahat oluyorum. Benden istediklerini saha içinde yapmaya çalışıyorum. Hem saha içinde hem de saha dışında benim için çok özel." değerlendirmesinde bulundu.
"Nando'ya teşekkür ederim. Çok özel biri. Hem saha içinde hem saha dışında bana çok faydası oldu. Kendisi çok iyi bir insan. İlk geldiğimde adapte olmam için Muslera çok büyük bir rol oynadı. Benim için hep özel kalacak." dedi. Takımdan ayrılan ve futbola veda eden Belçikalı yıldız Dries Mertens ile özel bir ilişkisi olduğundan bahseden Barış Alper, "Mertens'i özlüyorum. Kendisi bizi ve futbolu bıraktı. Arada kendisiyle telefonla konuşuyorum. Çok farklı bir insan." görüşlerini aktardı.
A Milli Takım'daki performansını değerlendiren Barış Alper, "Van Dijk ile tatlı bir ikili mücadelemiz oldu. Bu, benim bireysel yaptığım bir şey değildi. Takım arkadaşlarıma ve ülkeme faydalı olabilmek için elimden geleni yaptım. Milli takım forması çok kutsal. Zaten Van Dijk gibi oyunculara alışkınım. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde üst düzey futbolcularla rekabet içindeydim. Van Dijk ile rekabetimizi taraftarlarımız da çok sevdi." şeklinde görüş belirtti.
2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Dünya Kupası için çok ümitliyim. Takımımız çok iyi. Saha içindeki ilişkilerimiz, takımdaşlığımız çok özel. Herkes milli takımda daha uzun zaman geçirmeyi istiyor. Dünya Kupası'na gideceğimizden eminim." diye konuştu.