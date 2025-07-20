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TRANSFER HABERLERİ: Osimhen'e hayran oldular! Galatasaray... Son dakika spor haberleri: Transfer süreci haftalardır devam eden Osimhen için Galatasaray yönetimi şartlarını zorlamaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda yaşanan bu süreçte Nijeryalı oyuncunun gösterdiği tutum ise takdir topladı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ Galatasaray Haberleri









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Galatasaray son yılların en unutulmaz transfer hamlelerinden birine imza atıyor. Victor Osimhen için Napoli ile son derece zor ve yoğun bir görüşme trafiği içerisine giren sarı kırmızılılar, bu noktada en çok Nijeryalı forvetin dik duruşunda güç topladı.





Fotomaç'ta yer alan habere göre Al Hilal'den gelen çok ciddi teklife ısrarla 'hayır' diyen ve Avrupa'da sadece Galatasaray'da oynayacağını vurgulayan Osimhen, Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerden büyük takdir topladı.



