TRANSFER HABERLERİ: Osimhen'e hayran oldular! Galatasaray...
Son dakika spor haberleri: Transfer süreci haftalardır devam eden Osimhen için Galatasaray yönetimi şartlarını zorlamaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda yaşanan bu süreçte Nijeryalı oyuncunun gösterdiği tutum ise takdir topladı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray son yılların en unutulmaz transfer hamlelerinden birine imza atıyor. Victor Osimhen için Napoli ile son derece zor ve yoğun bir görüşme trafiği içerisine giren sarı kırmızılılar, bu noktada en çok Nijeryalı forvetin dik duruşunda güç topladı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Al Hilal'den gelen çok ciddi teklife ısrarla 'hayır' diyen ve Avrupa'da sadece Galatasaray'da oynayacağını vurgulayan Osimhen, Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerden büyük takdir topladı.
YALNIZ BIRAKMADILAR
Başkan Dursun Özbek başta olmak üzere Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu ve yöneticiler Osimhen'in bu tavrına asla kayıtsız kalmadı. Başkan Özbek ve yöneticiler, 26 yaşındaki yıldızın aidiyetini karşılıksız bırakmamaları gerektiğini düşünerek önemli fedakarlıklar üstlendi.
Teknik Direktör Okan Buruk da dünyaca ünlü futbolcunun transfer görüşmelerindeki tavrını takdir etti. Transferin olumlu ilerlemesinde Victor Osimhen'i payı büyük önem taşıdı.
NAPOLI İLE HEP GÖRÜŞTÜ
Osimhen transfer görüşmeleri boyunca Napoli tarafıyla hep iletişimde kaldı. Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna ile sürekli temaslar kuran Osimhen, Galatasaray'a gitmek istediğini vurguladı. İtalyan kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiis'e de devamlı haber gönderen Nijeryalı yıldız sadece Galatasaray'ı istediğini aktardı.
İSTANBUL'DA ŞOV OLACAK
Sarı-kırmızılı taraftarlar Victor Osimhen'in adeta yolunu gözlüyor. İstanbul'da unutulmaz bir karşılamanın yapılacağı Nijeryalı futbolcu, daha sonra takıma katılacak.
Ayrıca dünyaca ünlü forvet için herkesin beğenisini kazanacak bir imza töreni de RAMS Park'ta gerçekleşecek.