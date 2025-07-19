Galatasaray'da Nelsson krizi! Şapka detayı...
Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Victor Nelsson, tesislerde huzursuzluk yaratıyor. Danimarkalı ismi tesislerde giydiği şapka tepki çekti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 19.07.2025 - 13:26
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma'ya kiralanan Victor Nelsson, sezonun sona ermesiyle Galatasaray'a geri döndü.
Ancak Danimarkalı savunma oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında yer almıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyla yolları ayırmak istiyor. Nelsson'un da Galatasaray'da kalmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.