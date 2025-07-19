NELSSON'UN TEK HEDEFİ BONSERVİSİNİ ALMAK Hazırlık kampında takımla birlikte yer alsa da her fırsatta ayrılmak istediğini dile getiren Nelsson'un esas amacının bonservisini alarak serbest kalmak olduğu iddia ediliyor.

Yönetim ise, güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro olan Danimarkalı stoper için beklentilerine uygun bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu kesinlikle bırakmayı düşünmüyor.