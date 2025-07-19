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Vlahovic transferinde flaş gelişme! Vlahovic transferinde flaş gelişme! 12:12
Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! 11:32
F.Bahçe'de 2 isme yol gözüktü! F.Bahçe'de 2 isme yol gözüktü! 10:46
G.Saray'da ayrılık! G.Saray'da ayrılık! 10:10
F.Bahçe'nin rakibi Uniao de Leiria F.Bahçe'nin rakibi Uniao de Leiria 10:03
G.Saray'a yıldız stoper! G.Saray'a yıldız stoper! 09:27
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Aslan'a dünya yıldızı! Osimhen sonrası gelecek Aslan'a dünya yıldızı! Osimhen sonrası gelecek 09:22
F.Bahçe'de Hakan gelişmesi! F.Bahçe'de Hakan gelişmesi! 01:44
F.Bahçe'de Hakan gelişmesi! F.Bahçe'de Hakan gelişmesi! 01:38
Fırtına 7 eksikle çalıştı Fırtına 7 eksikle çalıştı 23:32
Galatasaray çift antrenman yaptı Galatasaray çift antrenman yaptı 23:29
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü 23:27
Galatasaray'da Nelsson krizi!
G.Saray'da ayrılık!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 19 Temmuz 2025
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