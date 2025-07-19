GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Osimhen'den takım arkadaşlarına: Geliyorum
Nijerya’da Galatasaraylı yetkililerden “Transfer bitti” mesajını bekleyen Victor Osimhen’in takım arkadaşlarıyla görüştüğü ve “Bekleyin geliyorum” dediği gelen bilgiler arasında. İşte detaylar... | Son dakika GS Transfer haberi
Galatasaray adeta Osimhen'le yatıyor, Osimhen'le kalkıyor. Sarı Kırmızılı camia artık yılan hikayesine dönen Nijeryalı yıldızın transferiyle ilgili resmi açıklama ve imzayı bekliyor. Önceki gün Napoli ile yapılan görüşmelerde tüm konularda anlaşma sağlayan ve banka teminat mektuplarını temin eden yönetim resmi yazışmaları tamamlamaya çalışıyor.
Takvim'in haberine göre hafta sonunda havalimanında daha büyük bir kalabalığın oluşacağı düşünülerek Osimhen'in yarın İstanbul'a getirilmesi için yoğun bir çaba harcanıyor. Şu anda iki kulübün hukukçularının sözleşme detaylarını incelediği ve kısa süre içinde Galatasaray tarafından KAP bildirimi yapılacağı öğrenildi.
Dün İtalyan basını da gelişmelere geniş yer verdi. La Gazzetta dello Sport, "Victor Osimhen'in Napoli hikayesi farklı bir finali hak ediyordu. Ama artık sayfayı çevirme vakti" yorumunu yaptı.
Öte yandan doğduğu yer olan Lagos'ta tatilini sürdüren Osimhen'in Galatasaray'daki takım arkadaşlarını aradığı ve "Bekleyin geliyorum" mesajını yolladığı iddia edildi. Yıldız futbolcu bir an önce İstanbul'a gelerek takıma katılmak ve yeni sezon hazırlıklarına başlamak istiyor.