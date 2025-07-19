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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Osimhen'den takım arkadaşlarına: Geliyorum Nijerya’da Galatasaraylı yetkililerden “Transfer bitti” mesajını bekleyen Victor Osimhen’in takım arkadaşlarıyla görüştüğü ve “Bekleyin geliyorum” dediği gelen bilgiler arasında. İşte detaylar... | Son dakika GS Transfer haberi Galatasaray Haberleri









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Galatasaray adeta Osimhen'le yatıyor, Osimhen'le kalkıyor. Sarı Kırmızılı camia artık yılan hikayesine dönen Nijeryalı yıldızın transferiyle ilgili resmi açıklama ve imzayı bekliyor. Önceki gün Napoli ile yapılan görüşmelerde tüm konularda anlaşma sağlayan ve banka teminat mektuplarını temin eden yönetim resmi yazışmaları tamamlamaya çalışıyor.

Takvim'in haberine göre hafta sonunda havalimanında daha büyük bir kalabalığın oluşacağı düşünülerek Osimhen'in yarın İstanbul'a getirilmesi için yoğun bir çaba harcanıyor. Şu anda iki kulübün hukukçularının sözleşme detaylarını incelediği ve kısa süre içinde Galatasaray tarafından KAP bildirimi yapılacağı öğrenildi.