Yaz transfer döneminde ilk olarak Leroy Sane'yi renklerine bağlayan ve Victor Osimhen için geri sayıma geçen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Çok sayıda isimle temas halinde olan sarı-kırmızılıların adı, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer ile anılıyordu.
Serie A ekibinden iki futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin resmi açıklama geldi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio'nun Hakan ve Sommer'in Galatasaray'a transferine ilişkin açıklamalarını paylaştı.
"HAKAN İÇİN ANLAŞMANIN İMKANSIZ OLDUĞUNU ANLADIK"
Ausilio, Hakan Çalhanoğlu'nun sarı-kırmızılılara transferiyle ilgili "Hakan için Galatasaray'la görüştük ancak anlaşmanın imkansız olduğunu anladık. Denediler ancak olmadı, bizle Hakan arasında bir problem yok." ifadelerini kullandı.
"SOMMER GALATASARAY'A YAKIN DEĞİLDİ"
Piero Ausilio, Yann Sommer hakkında ise "Galatasaray'a transfer olmaya yakın değildi. Somut bir gelişme olmadı. Sommer bizim kalecimiz. Bizimle kalmasını bekliyorum." dedi.