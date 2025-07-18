Haberler Galatasaray Haberleri GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Inter'den açıklama geldi! Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Inter'den açıklama geldi! Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer... Son dakika spor haberleri: Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer için Inter'den resmi açıklama geldi. İşte transfere dair son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ Galatasaray Haberleri









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Yaz transfer döneminde ilk olarak Leroy Sane'yi renklerine bağlayan ve Victor Osimhen için geri sayıma geçen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Çok sayıda isimle temas halinde olan sarı-kırmızılıların adı, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer ile anılıyordu.