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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in sözleşme detayları belli oldu Transferi adeta yılan hikayesine dönen Osimhen konusunda mutlu son artık çok yakın. Sarı kırmızılı taraftarların geri sayıma geçtiği oyuncu için sözleşme detayları da belli oldu. GS SPOR HABERLERİ Galatasaray Haberleri









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Yaz transfer dönemine Leroy Sane takviyesiyle giriş yapan Galatasaray, transferde tüm odağını Victor Osimhen'e verdi.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen ve kazanılan çifte kupanın mimarlarından olan Nijeryalı dünya yıldızını yeniden renklerine bağlamaya hazırlanıyor.