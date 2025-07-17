GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Victor Osimhen konusunda anlaşma tamam!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Victor Osimhen konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılara müjdeyi İtalyan gazeteci verdi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 17.07.2025 - 20:17
Galatasaray, geride bıraktığımız sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan ve çifte kupa başarısında önemli bir rol oynayan Victor Osimhen'in bonservisini almaya hiç olmadığı kadar yakın.
Taraflar arasında defalarda çıkmaza sürüklenen ve dönem dönem kopma noktasına gelen görüşmelerde önemli bir düzeyde anlaşma sağlandı.
fotomac.com.tr'den Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre İtalyan gazeteci Matteo Moretto'dan derlediği habere göre; Galatasaray ve Napoli, tek bir madde dışında bütün şartlarda el sıkıştı.