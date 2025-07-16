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G.Saray'da Osimhen ısrarı! G.Saray'da Osimhen ısrarı! 00:34
F.Bahçe'ye Sambacı orta saha! F.Bahçe'ye Sambacı orta saha! 00:21
F.Bahçe'ye Sambacı orta saha! F.Bahçe'ye Sambacı orta saha! 00:09
Beşiktaş'a bir golcü daha! Beşiktaş'a bir golcü daha! 23:48
Orkun'un lisansı çıktı! Orkun'un lisansı çıktı! 23:48
Cimbom o ismin lisansını çıkardı Cimbom o ismin lisansını çıkardı 23:48
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F.Bahçe'ye Diego Carlos piyangosu! F.Bahçe'ye Diego Carlos piyangosu! 23:48
Inter'den Hakan için flaş transfer açıklaması! Inter'den Hakan için flaş transfer açıklaması! 23:38
Beşiktaş Kyle Walker-Peters'a kavuşuyor! Beşiktaş Kyle Walker-Peters'a kavuşuyor! 23:38
Bissouma'nın talipleri artıyor! Bissouma'nın talipleri artıyor! 23:38
G.Saray'dan ses getirecek transfer! Herkes ters köşe oldu G.Saray'dan ses getirecek transfer! Herkes ters köşe oldu 23:38
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! O isme takım aranıyor F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! O isme takım aranıyor 23:38
Cimbom'da Osimhen tartışması!
G.Saray'da Ederson sürprizi!
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