Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti. Teknik ekibin özel izin verdiği Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ile İspanyol santrfor Alvaro Morata, kampa katıldı. Böylece Galatasaray'ın kampa katılmamış oyuncusu kalmadı.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Dört grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Teknik ekibin özel izin verdiği Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ile İspanyol santrfor Alvaro Morata, kampa katıldı. Böylece Galatasaray'ın kampa katılmamış oyuncusu kalmadı.

Antrenman öncesinde de sarı-kırmızılı teknik ekip ve futbolcular, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağıyla poz verdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın çift idmanla devam edecek.