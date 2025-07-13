TRANSFER HABERİ: İşte Osimhen'in imza tarihi! Galatasaray'a dev müjde
Ve Galatasaray transferi için uzun uğraş verdiği Victor Osimhen'e sonunda kavuşuyor. Sarı kırmızılıların, yıldız golcüyü o tarihte resmen duyurmayı planlayı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da yeni sezona dair tüm planlar Victor Osimhen'in transferine bağlanırken Napoli'nin bezdiren inatçı tavrı can sıkıyor...
Nijeryalı yıldız, yeniden sarıkırmızılı formayı giymeyi istediğini net şekilde dile getirerek kulübüne baskı yapıyor ancak 75 milyon Euro üzerinden devam eden bonservis pazarlıkları 'teminat mektubu ve taksit' şartına sıkışmış durumda.
Galatasaray adına görüşmeleri sürdüren Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu son teklifini, İtalyan bankalarından ayarlanan teminatla 40 milyon Euro'su peşin, 35 milyon Euro'su iki taksit halinde 75 milyon Euro olarak iletti.
Ancak İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis, 75 milyon Euro'yu iki taksitte talep ediyor.
15 TEMMUZ'DAN ÖNCE BİTMELİ!
Galatasaray'ın ismi gizli tutulan sponsordan gelecek 80 milyon Euro'ya yakın sıcak parayı İtalyan bankasında belli bir dönem kullanma taahhüdü ile teminat sorununu çözdüğü konuşuluyor.
Sabah'ın haberine göre, Osimhen'in kontratındaki 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin sona ereceği 15 Temmuz Salı gününe kalmadan anlaşmayı sağlamayı hedefleyen yönetimin, en geç yarın transferi resmiyete dökeceği öğrenildi.
Günlerdir menajer Gardi ile İtalya'da görüşmeleri sürdüren Abdullah Kavukcu'nun da "Osimhen'i almadan kesinlikle Türkiye'ye dönmeyeceğiz" dediği ifade edildi.
OSIMHEN ÇOK İSTİYOR
Victor Osimhen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından şampiyonluk kutlamaları sonrası 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla soyunma odasında kızıyla üçlü çektirdiği anı takipçileriyle paylaşmıştı.
Bu mesajla sarı-kırmızılı taraftarlara transfer için göz kırpan Nijeryalı yıldız, kulüplerin anlaşması halinde hemen İstanbul'a gelecek.