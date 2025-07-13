Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ: İşte Osimhen'in imza tarihi! Galatasaray'a dev müjde

TRANSFER HABERİ: İşte Osimhen'in imza tarihi! Galatasaray'a dev müjde Ve Galatasaray transferi için uzun uğraş verdiği Victor Osimhen'e sonunda kavuşuyor. Sarı kırmızılıların, yıldız golcüyü o tarihte resmen duyurmayı planlayı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri









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Galatasaray'da yeni sezona dair tüm planlar Victor Osimhen'in transferine bağlanırken Napoli'nin bezdiren inatçı tavrı can sıkıyor...

Nijeryalı yıldız, yeniden sarıkırmızılı formayı giymeyi istediğini net şekilde dile getirerek kulübüne baskı yapıyor ancak 75 milyon Euro üzerinden devam eden bonservis pazarlıkları 'teminat mektubu ve taksit' şartına sıkışmış durumda.