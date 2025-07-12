Ümraniyespor-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Galatasaray, hazırlık sürecine hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde hem Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu yaşamak hem de Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek sonuçlar almak isteyen sarı-kırmızılı ekip, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor karşısında sahaya çıkacak. En çok merak edilen soruların başında "Ümraniyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?" ve "GS hazırlık maçı hangi kanalda?" geliyor. İşte detaylar...