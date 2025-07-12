Ümraniyespor-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Galatasaray, hazırlık sürecine hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde hem Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu yaşamak hem de Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek sonuçlar almak isteyen sarı-kırmızılı ekip, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor karşısında sahaya çıkacak. En çok merak edilen soruların başında "Ümraniyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?" ve "GS hazırlık maçı hangi kanalda?" geliyor. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hem Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu hedefleyen hem de Avrupa'da büyük başarılara imza atmayı isteyen sarı-kırmızılılar, hazırlık sürecini ciddiyetle devam ediyor. Peki, Ümraniyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS hazırlık maçı hangi kanalda?
ÜMRANİYESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Ümraniyespor ile Galatasaray arasında oynanacak hazırlık maçı 12 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.
Ümraniye Stadı'nda oynanacak Ümraniyespor-Galatasaray maçı GSPlus Premium ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SARI-KIRMIZILILARDA HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını 11 Temmuz Cuma günü çift idmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında milli takımdan dönen futbolcular, salonda kuvvet ve sahada da koşu çalışması gerçekleştirdi.
Bütün futbolcuların katıldığı akşam antrenmanı ise topla ısınmayla başladı. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi.