Son dakika spor haberleri: Galatasaray ile Napoli arasında Osimhen pazarlığı tam gaz devam ediyor. Sarı kırmızılılar, İtalyanlara yeni teklifini iletti. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'ın Osimhen ısrarı sürüyor.

Napoli'nin G.Saray'ın 70 milyon euro'luk banka teminatlı son teklifini reddetmesi sonrası sarı kırmızılı ekip teklifini güncelledi.

40 MİLYON EURO PEŞİN

Galatasaray, Osimhen için yaptığı yeni teklifte rakamı 75 milyon euro'ya çıkardı.

Aslan, 40 milyon euro'su peşin, 35 milyon euro'su ise 17.5 milyon euro'dan 2 taksitli ve banka teminatlı olmak üzere toplam 75 milyon euro'luk yeni teklifini Napoli'ye iletti. Teklif İtalyan kulübüne ulaştı.

Napoli'nin yanıtı bekleniyor.