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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Napoli... Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi yaşanıyor. Sarı kırmızılılar 75 milyon Euro'ya kadar teklifini yükseltirken İtalyanlardan flaş bir geri dönüş geldi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ Galatasaray Haberleri









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Galatasaray'da taraftarların heyecanla beklediği Victor Osimhen transferi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılı yönetim, Nijeryalı golcü ile anlaşmaya varmasının ardından Napoli ile pazarlık masasına oturmuştu.