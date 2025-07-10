TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Napoli...
Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi yaşanıyor. Sarı kırmızılılar 75 milyon Euro'ya kadar teklifini yükseltirken İtalyanlardan flaş bir geri dönüş geldi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 10.07.2025 - 19:46
Galatasaray'da taraftarların heyecanla beklediği Victor Osimhen transferi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılı yönetim, Nijeryalı golcü ile anlaşmaya varmasının ardından Napoli ile pazarlık masasına oturmuştu.
Son olarak yıldız golcü için sundukları teklifi İtalyan ekibinin de belirlediği gibi 75 milyon Euro'ya çeken Galatasaray'da Napoli ile sürdürülen görüşmeler durdu.