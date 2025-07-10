Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Geçen sene bitti, şimdi yeni bir hikaye başlıyor.

Yeniden şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray camiası için çok önemli.

"SALLAI, DAVINSON, MORATA VE SANE..."

Roland Sallai'nin ailesel durumu var, bir gün izin istedi. Davinson Sanchez ve Alvaro Morata'ya biraz daha fazla izin verdi. Onlar 15 Temmuz'da gelecekler. Leroy Sane, ABD'den döndü ve 24 Temmuz'da idmanlara başlayacak.

Hedef 26 için hepimiz hazırız.

Nicolo Zaniolo ile ilgili haberleri okuyorum. Bizim oyuncumuz ve çok değerli bir isim. İki sene kendi isteğiyle buradan ayrıldı. Bizim oyuncumuz ve geldiğinden beri iyi çalışıyor, yabancılık çekmiyor. Bütün oyuncular için bu dönem transfer olduğu için dinamik. Kime teklif gelecek, gelmeyecek bilmiyoruz. Tek kritik konu yabancı sayımız. Zaniolo iyi çalışıyor, hazırlık maçlarında kullanacağız. Çıkış yapmak istiyor. Son iki seneyi kendi seviyesinin altında geçirdi. Çalışmalardan sonra kararımızı oyuncularımız için vereceğiz.

Leroy Sane gibi önemli bir isim geldi. Bu da Galatasaray'ın hedeflerinin çok büyük olduğunu gösteriyor.

"EN KISA ZAMANDA BİTER"

Victor Osimhen, bizimle devam etmek istiyor. Bu çok güzel. Bu transfer inşallah en kısa zamanda biter.

"ICARDI'Yİ YAVAŞ YAVAŞ HAZIRLAYACAĞIZ"

Mauro Icardi, herkesin çok sevdiği bir isim. Sakatlıktan çıktı, onu koruyarak gideceğiz. Yavaş yavaş takıma katacağız. Tekrar bir sakatlık yaşamasını istemiyoruz. Dönüşü ve bizimle olması çok önemli.

Alvaro Morata'ya ilgi var ama isteğimiz öncelikle bizimle devam etmesi.

"BİR GİRİŞİMİMİZ OLMADI"

Hakan Çalhanoğlu'nu herkes ister ama bütçe konusunda Osimhen konusu önem kazanıyor. Sonrasında hamleleri yapacağız. Hakan da Inter gibi bir takımın oyuncusu ve onlara da saygı duymak lazım. Bu tip oyuncuları almak önemli ama hem bütçemiz, hem de rakibin beklentileri ne olacak bilemiyoruz. Bu tip oyuncularda çok yüksek rakamlar çıkıyor. Bu konuda bir girişimimiz olmadı.

"KALECİ KONUSUNDA..."

Aciliyeti olan bölgeler ve oyuncular için çalışıyoruz. Kalede Günay Güvenç var, içimiz rahat. Onunla yarışacak kaleciye ihtiyacımız var. Kaleci arayışımız sürüyor ama bir takımın oyuncusunu almak kolay olmuyor. Serbest oyuncularda bu iş kolay oluyor.