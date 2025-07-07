Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a transferde şok haber! Teklif reddedildi

Galatasaray'a transferde şok haber! Teklif reddedildi Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı. İtalya Ligi takımlarından Juventus'un, sarı kırmızılıların o yıldız için yaptığı transfer teklifini reddettiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri









ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in derlediği haberde, sağ bek arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımın Juventus'un Portekizli oyuncusu Alberto Costa için teklif yaptığı ancak İtalyan ekibinin bu teklifi kabul etmediği öne sürüldü.