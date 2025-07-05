GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Rekor bedel ödenmişti! Cimbom devreye girdi
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da santrfor bilmecesi yaşanıyor. Icardi'nin aile sorunu, Morata'nın İtalya'ya gitmek istemesi ve Osimhen transferinin henüz netleşmemesi nedeniyle Okan Buruk acil çözüm istedi. Sarı kırmızılılarda bu gelişmeler sonrası gündeme Atalanta forması giyen yıldız isim geldi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Yayın Tarihi: 05.07.2025- 10:17 Güncelleme Tarihi: 05.07.2025- 10:49