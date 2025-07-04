TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Çizme'de! Osimhen ve Hakan...
Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, transferde gözünü İtalya'ya çevirdi. Victor Osimhen'i bonservisli almak için oyuncudan haber bekleyen sarı-kırmızılılar, Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nu da transfer etmeyi amaçlıyor. İşte transferlerin son detayları... (GS spor haberi)
Galatasaray, transfer çalışmalarında gözünü İtalya'ya çevirdi.
25. Şampiyonluk kazanılırken gol krallığıyla sarı-kırmızılılara büyük katkı veren Victor Osimhen'in takıma kalması hedefleniyor. Bunun için Napoli'ye yapılan teklif kadar Juventus'un da adımları önem kazanıyor.
Şu an için Osimhen konusunda Galatasaray daha avantajlı duruyor. Napoli, İtalya içinden bir rakibine Nijeryalı yıldızı satmak istemediği için 75 milyon eurodan daha fazla bir bonservisi Juve'nin önüne koyuyor.
HAKAN GELMEK İSTİYOR
Sarı-kırmızılılar diğer yandan da Hakan Çalhanoğlu hamlesi için fırsat kolluyor. Türkiye'ye gelerek çocukluktan bu yana taraftarı olduğu Galatasaray'da oynamak isteyen Çalhanoğlu için kulübü İnter'in kararı büyük önem taşıyor. 31 yaşındaki milli futbolcuyla bir görüşme yapacak olan İtalyan kulübünün nihai kararını vereceği vurgulanıyor.
İnter'in 30 milyon euro civarı bir bonservis istediği ancak Fotomaç'ın haberine göre Hakan Çalhanoğlu'nun 2021'de bedelsiz geldiği Serie A ekibinden anlayış beklediği ifade ediliyor.
NİJERYA'DA EN İYİSİ
Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'da 2024-2025 sezonunun en iyisi seçildi. Galatasaray formasıyla lig ve kupada şampiyonluk yaşayan Osimhen'in 41 resmi maçta 37 gol atıp 8 asist yaptığı anımsatıldı. 26 yaşındaki yıldızın sezonun en iyi Nijeryalı futbolcusu olduğu belirtildi.
INZAGHİ TEHLİKESİ
SUUDI Arabistan ekibi Al Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, transferde hızlı davranıyor. İtalyan basınına göre; Inzaghi'nin Victor Osimhen'i ve Hakan Çalhanoğlu'nu istediği bildirildi. 49 yaşındaki hocanın Inter'de çalıştığı Çalhanoğlu'nu Al Hilal'de görmeyi planladığı iddia edildi.
ADA'DAN RAKİPLER VAR
İNGİLTERE Premier Lig'den Liverpool ve Manchester United, Victor Osimhen'i yakından izliyor. Golcü transferi yapmak isteyen her iki kulüp; Osimhen'i listesinde bulunduruyor. Aynı zamanda Manchester United'ın Hakan Çalhanoğlu için de takipte olduğu kaydediliyor.