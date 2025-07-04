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Asensio'dan F.Bahçe'ye kötü haber! Asensio'dan F.Bahçe'ye kötü haber! 23:29
Tammy Abraham resmen Beşiktaş'ta Tammy Abraham resmen Beşiktaş'ta 23:29
F.Bahçe'den bir flaş transfer daha! F.Bahçe'den bir flaş transfer daha! 23:29
İngilizlerden Osimhen teklifi! Galatasaray'a kötü haber İngilizlerden Osimhen teklifi! Galatasaray'a kötü haber 23:29
G.Saray'a Meksikalı kanat geliyor! G.Saray'a Meksikalı kanat geliyor! 23:29
Beşiktaş o isimle sözleşme imzaladı! Beşiktaş o isimle sözleşme imzaladı! 23:29
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Kislyak için resmi açıklama! F.Bahçe'ye... Kislyak için resmi açıklama! F.Bahçe'ye... 23:29
Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! 23:29
Beşiktaş'ta Gedson şartı! Beşiktaş'ta Gedson şartı! 23:29
Mourinho'nun prensine talipler artıyor! Mourinho'nun prensine talipler artıyor! 23:29
"Ekonomik anlamda tarih yazdık!" "Ekonomik anlamda tarih yazdık!" 23:29
G.Saray'dan Joao Felix bombası! G.Saray'dan Joao Felix bombası! 23:29
Galatasaray'ın rotası İtalya
G.Saray'a bir Kolombiyalı stoper daha!
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