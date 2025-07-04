HAKAN GELMEK İSTİYOR Sarı-kırmızılılar diğer yandan da Hakan Çalhanoğlu hamlesi için fırsat kolluyor. Türkiye'ye gelerek çocukluktan bu yana taraftarı olduğu Galatasaray'da oynamak isteyen Çalhanoğlu için kulübü İnter'in kararı büyük önem taşıyor. 31 yaşındaki milli futbolcuyla bir görüşme yapacak olan İtalyan kulübünün nihai kararını vereceği vurgulanıyor.