TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu müzakereleri başlıyor! İşte tarih...
Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğun ardından artık Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transferde hareketli günlerden geçiyor. Orta sahaya bir yıldız eklemesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların hedefindeki milli yıldız Hakan Çalhanoğlu transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom milli futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başlıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 01.07.2025- 06:41