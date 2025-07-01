Öte yandan, Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili bir açıklama yaptı. Marotta açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum; bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik. Ancak Çalhanoğlu'nu günah keçisi ilan etmemeliyiz, kendisiyle konuşacağız."