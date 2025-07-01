TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın kaleci transferinde Mondragon devreye girdi!
Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Transferde önceliği kaleci transferine veren sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isim için eski file bekçisi Mondragon devreye girdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre, Cimbom'un Kolombiyalı eski file bekçisi Mondragon'un vatandaşı Kevin Mier'e Galatasaray'a transfer olması konusunda tavsiyede bulunduğu öğrenildi.
Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine son gelen isim Meksika ekibi Cruz Azul'da forma giyen Kolombiyalı eldiven Kevin Mier olmuştu.
Meksika ekibinde gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken 25 yaşındaki kaleci için Sarı-Kırmızılı takımın eski kalecilerinden Faryd Mondragon'un vatandaşıyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve Galatasaray'a transferi olması konusunda tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.
Cruz Azul ile 4 yıl daha kontratı bulunan Mier'in 7 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Mier bu sezon forma giydiği 48 maçta 21 kez kalesini gole kapatmayı başardı.