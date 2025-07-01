Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklama! "Gelecek ne getirir göreceğiz ama..."

Adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından Inter cephesinden kendisine yönelik yapılan açıklamalara yanıt verdi.

Kariyerini Inter'de sürdüren ve adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun sarı-kırmızılı takıma gitmek istediğine yönelik iddialar üzerine Inter cephesinden açıklama geldi. Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili "Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik. Ancak Çalhanoğlu'nu günah keçisi ilan etmemeliyiz, kendisiyle konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Milli futbolcunun takım arkadaşı Lautaro Martinez ise "Burada elimizden geleni yapmak için bulunuyoruz, ama hoşuma gitmeyen çok şey gördüm. Ben bu takımın kaptanıyım, lideriyim, konuşmam gerek. Mesaj net: Kalmak isteyen ve büyük kupalar için savaşmak isteyen kalsın, diğerlerine hoşça kal. Inter forması önemli bir forma, yaklaşım da bu olmalı." yorumunu yapmıştı.

Hakan Çalhanoğlu, Inter cephesinden gelecek açıklamalara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Tecrübeli futbolcu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığım sakatlıktan sonra, yine de takımla birlikte Amerika'ya gitmeye karar verdik. Orada olmak, oynayamasam da takımı desteklemek, benim için çok önemliydi.

Maalesef, ABD'deki bir antrenmanda tamamen farklı bir bölgede yeni bir sakatlık yaşadım. Teşhis: kas yırtığı.

Bu sakatlık, turnuva boyunca sahada olmamı imkansız hale getirdi. Orada olmamamın başka bir nedeni yok. Arka planda başka hiçbir şey yok.

Dün kaybettik. Ve bu canımı yaktı. Sadece bir futbolcu olarak değil, gerçekten takımıma değer veren biri olarak üzüldüm.

Şu an sakat olsam da, maçtan hemen sonra birkaç takım arkadaşımı aradım, moral vermek için. Çünkü gerçekten önemsiyorsan bunu yapman gerekiyordu.

Beni asıl şaşırtan ise sonrasında söylenen sözler oldu. Ağır sözlerdi. Bölücüydü, birleştirici değil.

Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Hep sorumluluk aldım. Ağrıyla da oynadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum. Lafla değil, icraatla konuştum.

Her görüşe saygı duyarım — özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne. Ama saygı tek taraflı değildir.

Sahada da saha dışında da her zaman saygı gösterdim. Ve inanıyorum ki futbolda da hayatta da gerçek güç, özellikle duygular yoğunken saygı göstermektir.

Bu kulübe asla ihanet etmedim. Inter'de mutsuz olduğumu hiç söylemedim.

Geçmişte teklifler geldi — çok cazip teklifler. Ama kaldım. Çünkü bu formanın benim için ne ifade ettiğini biliyorum. Ve yaptıklarımla da bunu net biçimde gösterdiğime inanıyorum.

Ülkemin kaptanlık bandını takma onuruna eriştim. Ve öğrendim ki liderlik, en kolay anlarda parmakla suçlamak değil, takımının yanında durmaktır.

Bu oyunu seviyorum. Bu kulübü seviyorum. Ve her gün uğruna savaştığım bu renkleri seviyorum.