TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın orta sahada A ve B planları! Hakan ve De Paul...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın orta sahada A ve B planları! Hakan ve De Paul...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya da bir yıldız transferi yapmayı amaçlıyor. Listesinin ilk sırasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu yer alan sarı-kırmızılılar, B planı olarak da Rodrigo De Paul'u düşünüyor. İşte detaylar...(GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2025- 06:41