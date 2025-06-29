TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın orta sahada A ve B planları! Hakan ve De Paul...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya da bir yıldız transferi yapmayı amaçlıyor. Listesinin ilk sırasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu yer alan sarı-kırmızılılar, B planı olarak da Rodrigo De Paul'u düşünüyor. İşte detaylar...(GS spor haberi)
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da orta saha için adımlar atılacak. Sarı-kırmızılılar; orta sahada Hakan Çalhanoğlu ve De Paul gibi iki yıldız ismi listesinde ön sıralarda tutuyor.
Cimbom'da Hakan Çalhanoğlu, A planında yer alıyor. Çalhanoğlu da çocukluktan bu yana taraftarı olduğu Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.
Milli futbolcunun Inter'den anlayış beklediği ve kulüpler arasındaki görüşmelerin hızlanması bekleniyor. Okan Buruk da daha önce milli takımlarda çalıştığı yıldız ismi çok beğeniyor.
B PLANI HAZIR
Sarı-kırmızılılar, Çalhanoğlu transferine alternatif olarak Rodrigo De Paul'ü listesinde tutuyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Atletico Madrid'in yola devam etmeyi düşünmediği Arjantinli orta saha için en ciddi kulübün Galatasaray olduğu belirtildi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da 31 yaşındaki orta sahayı beğendiği ve kadrosunda görmeye olumlu yaklaştığı ifade edildi.
İspanyol basını; Şampiyonlar Ligi faktörüyle De Paul'ün de Galatasaray'a gitmeye istekli olacağını dile getirdi. Tecrübeli futbolcu, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli takımı ile şampiyonluk elde etmişti.