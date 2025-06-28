TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın 2. yıldızı da Bayern Münih'ten geliyor

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Leroy Sane'nin ardından 2. transferini de Bayern Münih'ten yapacak. Sarı kırmızılılarda Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu yine Sane de olduğu gibi bu transfer hamlesini bir süre gizli tuttu. Alman basınına da yansıyan haberin detayında oyuncunun da Galatasaray'a gelmek istediği ifade edildi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2025- 09:24