TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir müjde daha! Osimhen transferi...
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurabilmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalya basını son gelişmelerle birlikte sarı-kırmızılıların hedefindeki Victor Osimhen'in transferinde yaşanan gelişmeler sonucunda ön plana çıktığını iddia etti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray, Victor Osimhen'de mutlu sona bir adım daha yaklaştı.
Galatasaray'da tüm yollar Victor Osimhen'e çıkıyor. Al Hilal'i altı defa geri çeviren 26 yaşındaki gol canavarı, Premier Lig'den teklif bekliyordu. Ama ne Chelsea ne de Manchester Utd onun için Napoli'ye teklif sundu.
Nijeryalı süper yıldıza talip olan Juventus da rotayı Jonathan David'e kırdı. La Gazzetta dello Sport, Juventus Menajeri Comolli'nin Kanadalı forvet ile görüşeceğini duyurdu.
Corriere dello Sport da Osimhen'in beklediği teklifleri alamadığını, şu anda bu transferde en şanslı kulübün Galatasaray olduğunu duyurdu. Osimhen henüz cevap vermedi ama engellerin tek tek ortadan kalkması sonrası tüm sinyaller Osimhen'in, tarihinin en iyi dönemini geçirdiği Cimbom'da kalacağını gösteriyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Victor Osimhen 'Kalıyorum' derse eşi benzeri olmayan bir şölenle dört senelik imzayı atacak.
41 MAÇTA 45 GOLE DİREKT ETKİ
Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 resmi maça çıkan Osimhen, 37 gol atıp 8 de asist üreterek toplamda 45 gole doğrudan katkı sağladı. Ligde gol kralı oldu.
YENİ BİR İDDİA DAHA
Al-Hilal'in CEO'su Calzada, geçen hafta Osimhen'le ilgili, "Para basmıyoruz. Sadece para ile ilgilenen oyuncuları istemiyoruz" demişti. Bu sözlere rağmen İtalyan gazetesi Corriere dello Sport dün Al Hilal'in 4 yıl için Osimhen'e 160 milyon euro teklif ettiğini öne sürdü. 75 milyon euro da Napoli'ye ödenecek.