YENİ BİR İDDİA DAHA



Al-Hilal'in CEO'su Calzada, geçen hafta Osimhen'le ilgili, "Para basmıyoruz. Sadece para ile ilgilenen oyuncuları istemiyoruz" demişti. Bu sözlere rağmen İtalyan gazetesi Corriere dello Sport dün Al Hilal'in 4 yıl için Osimhen'e 160 milyon euro teklif ettiğini öne sürdü. 75 milyon euro da Napoli'ye ödenecek.