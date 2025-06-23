TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o futbolcu için resmi teklif yapıldı!
Galatasaray'da Okan Buruk'un gelecek sezon planları arasında yer almayan o futbolcu için resmi teklif geldi. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2025- 11:10
Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve sezonu çifte kupayla tamamladı.
Sarı-kırmızılılar gelecek sezon Devler Ligi'nde sahne alacak.
Avrupa'da ses getirmek isteyen ve bu doğrultuda flaş isimleri kadrosuna katmak isteyen Cimbom'da diğer yandan gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi.