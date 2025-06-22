Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan ile ilgili konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, 34 yaşındaki futbolcunun geleceğine dair net mesajlar verdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

İspanyol teknik adam, Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Uruguay gibi ülkelerin futbol kültürünü övgüyle anarken, kıtadan çıkan yeteneklerin Avrupa'ya taşınarak başarıya ulaştığını belirtti.