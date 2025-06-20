Dries Mertens'ten flaş Fenerbahçe sözleri!

Çok üzülsek de Beşiktaş'ı alkışlamak gerekiyordu. Alkışlamaya gittiğimiz an aslında sonraki finaller ve zor maçlar için enerji aldığımız andı. Hocamız bunu birkaç maçta bize hatırlattı. O negatif enerjiyi pozitife çevirmemizi istedi. Biz hep pozitife çevirdik.