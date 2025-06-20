Dries Mertens'ten flaş Fenerbahçe sözleri!

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G.Saray'ın yaz hazırlık maçları belli oldu! G.Saray'ın yaz hazırlık maçları belli oldu! 19:48
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Trabzonspor transferi resmen açıkladı Trabzonspor transferi resmen açıkladı 17:14
Dusan Vlahovic'in transfer kararı! Dusan Vlahovic'in transfer kararı! 15:56
Trabzonspor'da hedef Danjuma! Trabzonspor'da hedef Danjuma! 15:01
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F.Bahçe'de ayrılık iddiası! F.Bahçe'de ayrılık iddiası! 10:21
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Canlı altın ve döviz kuru takibi 20 Haziran 2025