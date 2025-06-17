Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik yetenek! Juventus'un göz bebeği Aslan oluyor

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik yetenek! Juventus'un göz bebeği Aslan oluyor Transfer sezonuna Leroy Sane hamlesiyle başlayan ve Avrupa'da büyük yankı uyandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transferde genç yeteneklere de yönelme kararı alan Cimbom'dan sürpriz bir atak geldi. Sarı kırmızılıların, Juventus'un 21 yaşındaki yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2025- 11:44









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Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olan Galatasaray, transferde de önemli işler yapmaya devam ediyor.

Sezona Leroy Sane transferiyle başlayan sarı kırmızılılar, Avrupa'da büyük ses getirmişti.