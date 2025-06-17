TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik yetenek! Juventus'un göz bebeği Aslan oluyor
Transfer sezonuna Leroy Sane hamlesiyle başlayan ve Avrupa'da büyük yankı uyandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transferde genç yeteneklere de yönelme kararı alan Cimbom'dan sürpriz bir atak geldi. Sarı kırmızılıların, Juventus'un 21 yaşındaki yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 17.06.2025- 11:44