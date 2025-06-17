GALATASARAY HABERİ: Transferde son dakika! Al-Hilal'den Victor Osimhen açıklaması
Galatasaray ile 2024-2025 sezonuna damga vuran Victor Osimhen'in, sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ise yıldız golcüyü gündemine almış ve resmi teklif yapmıştı. Öte yandan Al-Hilal'in CEO'su Esteve Calzada, Nijeryalı oyuncunun transferine dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 17.06.2025- 16:13