Adı özellikle son zamanlarda sıklıkla Galatasaray ile anılan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun babasından flaş Galatasaray paylaşımı.

Inter'de oynayan başarılı yıldızın babası Hüseyin Çalhanoğlu, instagram hesabından oğlunun kolaj fotoğraflarını paylaşarak "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin." yazdı.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta görev yapan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Hakan'ın Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.