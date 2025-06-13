TRANSFER HABERİ: Victor Osimhen transferinde sürpriz gelişme! Manchester United tekrar devrede

Leroy Sane transferi ile sezonu yüksek perdeden açan Galatasaray bir yandan forvet transferi için Victor Osimhen'den haber bekliyor. Sarı-kırmızılılar Nijeryalı golcünün kararı beklerken, transferde flaş bir gelişme yaşandı. Fransız basınının haberine göre Manchester United golcü futbolcuyla görüşmelere tekrar başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2025- 16:00