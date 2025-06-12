Leroy Sane Bayern Münih'e veda etti!

Alman yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Bayern taraftarları,
Burada çok güzel anılarla dolu geçen 5 yılın ardından önümüzdeki sezon kariyerimde yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Almanya'nın en büyük kulübünde 200'den fazla maça çıkmaktan gurur duyuyorum ve birlikte kazandığımız kupaları asla unutmayacağım. Kulübe, teknik ekibe, sahne arkasındaki herkese, takım arkadaşlarıma ve özellikle siz taraftarlara, birlikteliğimiz ve yarattığımız harika anılar için teşekkür ederim. Bayern'deki zamanım için sonsuza dek minnettar kalacağım."
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Dear Bayern fans, after 5 intense years here in Munich, I've decided to start a new chapter in the upcoming season. I'm incredibly proud to have worn the jersey of the best and biggest club in Germany for over 200 matches and will always cherish the titles we've won together.… pic.twitter.com/qPPufPmWGR— Leroy Sané (@leroy_sane) June 12, 2025