Leroy Sane Bayern Münih'e veda etti!

Galatasaray ile sözleşme imzalamak için dün gece İstanbul'a gelen Alman futbolcu Leroy Sane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski kulübüne veda etti. İşte detaylar...(GS spor haberi)

Alman yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Bayern taraftarları,

Burada çok güzel anılarla dolu geçen 5 yılın ardından önümüzdeki sezon kariyerimde yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Almanya'nın en büyük kulübünde 200'den fazla maça çıkmaktan gurur duyuyorum ve birlikte kazandığımız kupaları asla unutmayacağım. Kulübe, teknik ekibe, sahne arkasındaki herkese, takım arkadaşlarıma ve özellikle siz taraftarlara, birlikteliğimiz ve yarattığımız harika anılar için teşekkür ederim. Bayern'deki zamanım için sonsuza dek minnettar kalacağım."

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