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Resmi açıklama geldi! Leroy Sane... Resmi açıklama geldi! Leroy Sane... 19:07
Fenerbahçe Arjantinli yıldızın peşinde! Yapılan teklif... Fenerbahçe Arjantinli yıldızın peşinde! Yapılan teklif... 18:25
Sane G.Saray formasını giydi! Sane G.Saray formasını giydi! 16:39
G.Saray'a Almanya'dan bir transfer daha! G.Saray'a Almanya'dan bir transfer daha! 15:36
Leroy Sane Bayern Münih'e veda etti! Leroy Sane Bayern Münih'e veda etti! 15:01
Fenerbahçe Maicon Fraça'yı transfer etti Fenerbahçe Maicon Fraça'yı transfer etti 14:47
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Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor! Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor! 14:32
F.Bahçe'ye süper yetenek! F.Bahçe'ye süper yetenek! 13:49
Sane transferi dünya basınını salladı! Sane transferi dünya basınını salladı! 12:20
G.Saray eski yıldızını istiyor! G.Saray eski yıldızını istiyor! 11:46
Martin Baturina imzayı atıyor! Martin Baturina imzayı atıyor! 11:15
F.Bahçe'ye Oosterwolde teklifi! F.Bahçe'ye Oosterwolde teklifi! 10:50
G.Saray Sane'yi KAP'a bildirdi
Sane G.Saray formasını giydi!
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