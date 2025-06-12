Galatasaray, yeni transferi Leroy Sane'yi resmen açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 3 sezonluk anlaşma sağlanan Alman futbolcuya yıllık 9 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro sadakat primi ödenecek.

İŞTE KULÜBÜN AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 euro garanti ücret ile net 3.000.000 euro tutarında sadakat primi ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İMZA TÖRENİNDEN AÇIKLAMALAR

Leroy Sane'nin imza töreninin gerçekleşmesinin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız. Sane formaları satışta ve bu formaların yüz binlerce satılmasını bekliyoruz. Taraftarımızın büyük desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise, "Sane'nin buraya getirilmesinde en büyük etkenlerden biri de taraftarımız. Hepimiz Galatasaray için buradayız. Taraftarımızından, Sane ürünleriyle bir rekor daha bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alman oyuncunun açıklamaları, "Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek, bu takımda başarılar kazanmak ve taraftarımızla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." şeklinde oldu.