Son dakika spor haberleri: Adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Leroy Sane için flaş bir gelişme yaşandı. Alman yıldız, İstanbul'a gelip Galatasaray için sağlık kontrolünden geçecek.

Adı uzun süredir hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Leroy Sane konusunda mutlu sona Galatasaray bir adım daha yaklaştı.

Sarı kırmızılılar, İstanbul'a davet ettiği Alman yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Leroy Sane bu gece saat 01.00'de İstanbul'a gelecek ve daha sonrasında sağlık kontrolünden geçecek.