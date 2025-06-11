CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Kamiah Smalls, Galatasaray'da Kamiah Smalls, Galatasaray'da 17:30
Zaynutdinov'un yedi adresi belli oldu! Zaynutdinov'un yedi adresi belli oldu! 16:20
Al Hilal'in yeni hedefi En-Nesyri! Al Hilal'in yeni hedefi En-Nesyri! 15:57
Papara Park çevresi ve altındaki dükkanların kullanım hakkı Trabzonspor'a tahsis edildi Papara Park çevresi ve altındaki dükkanların kullanım hakkı Trabzonspor'a tahsis edildi 15:14
Monaco Uğurcan için teklif yükseltti! Monaco Uğurcan için teklif yükseltti! 15:09
Gedson Fernandes’e Serie A'dan talip! Gedson Fernandes’e Serie A'dan talip! 14:41
Daha Eski
Beşiktaş'ın Elan Ricardo kararı Beşiktaş'ın Elan Ricardo kararı 14:14
Yunus Akgün'e talip çıktı! Yunus Akgün'e talip çıktı! 13:46
G.Saray'da ayrılık! G.Saray'da ayrılık! 13:10
Muslera'dan G.Saray'a veda mesajı Muslera'dan G.Saray'a veda mesajı 12:18
F.Bahçe'den eski takımına dönüyor! F.Bahçe'den eski takımına dönüyor! 11:44
Osimhen'den Napoli'ye rest! Osimhen'den Napoli'ye rest! 11:26
Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi...
Yunus Akgün'e talip çıktı!
Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar belli oldu mu?
Canlı altın ve döviz kuru takibi 11 Haziran 2025