Adı uzun süredir hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Leroy Sane konusunda mutlu sona Galatasaray bir adım daha yaklaştı.
Sarı kırmızılılar, İstanbul'a davet ettiği Alman yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Leroy Sane bu gece saat 01.00'de İstanbul'a gelecek ve daha sonrasında sağlık kontrolünden geçecek.
🎙️ @emreekaaplan: Leroy Sane, bu gece 01.00 sularında İstanbul'da olacak. Yarın sabah için sağlık kontrolleri organize edildi. Sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalanacak. pic.twitter.com/yxL4USlPqF— A Spor (@aspor) June 11, 2025
🎙️ @emreekaaplan: Galatasaray, Leroy Sane'ye 9 milyon avro teklif etmişti. İmza parasıyla birlikte 11 milyon avro şeklinde bilgi var elimizde. Galatasaray'ın resmi açıklamasıyla bu bilgiler nihayete erecektir. pic.twitter.com/F4CSMOOkRV— A Spor (@aspor) June 11, 2025