Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Sloven oyun kurucu Teja Oblak'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2025/26 sezonu kadro yapılanmasına tecrübeli Sloven oyun kurucu Teja Oblak ile 2025/26 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzalayarak devam etti. 2024/25 sezonu Çekya Ligi Şampiyonu ve final serisinin MVP'si seçilen yeni transferimiz Teja Oblak'a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz." denildi.