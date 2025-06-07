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GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk görüntü Galatasaray'daki geleceği çok büyük merak konusu haline gelen Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız isim son olarak İstanbul'dan ayrıldı. İşte ilk görüntü... Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2025- 15:50









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Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın geride kalan sezonda başarılarından en püyük pay sahiplerinden birisi şüphesiz Victor Osimhen oldu.

Cimbom'da hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yaşayan futbolcunun geleceği çok büyük merak konusu haline geldi.