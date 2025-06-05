TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva harekatı! Resmi temaslar başladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon direkt katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmek isteyen Galatasaray, transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'in yerini Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva ile doldurmak istiyor. Yönetimin 30 yaşındaki futbolcunun transferi için İngiliz deviyle resmi temaslara başladığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 05.06.2025- 06:40