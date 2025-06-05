Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva harekatı! Resmi temaslar başladı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva harekatı! Resmi temaslar başladı Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon direkt katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmek isteyen Galatasaray, transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'in yerini Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva ile doldurmak istiyor. Yönetimin 30 yaşındaki futbolcunun transferi için İngiliz deviyle resmi temaslara başladığı öğrenildi. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2025- 06:40









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Çifte kupalı şampiyon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kurmak için kolları sıvadı. Cimbom'da transfer listesinin ilk sıralarında olan Bernardo Silva kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Fotomaç'ın haberine göre, Manchester City'den ayrılması beklenen Portekizli futbolcunun, 10 numara bölgesi için en önemli hedef olduğu bildirildi. 30 yaşındaki yıldız, Okan Buruk'un da çok beğendiği isimlerden biri konumunda.