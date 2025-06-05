GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Al Hilal Osimhen ile anlaşma sağlayamadı

Sezonu Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile çifte kupalı kapatan Galatasaray, transferde önceliği Victor Osimhen'e verdi. Sarı kırmızılılar yıldız futbolcuyu bonservisiyle alabilmek için büyük mesai harcarken oyuncunun transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Al Hilal'den Nijeryalı golcü için Napoli'ye astronomik bir teklif yapıldığı ortaya çıktı ancak Osimhen ve Arabistan kulübü anlaşma sağlayamadı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2025- 18:58 Güncelleme Tarihi: 05.06.2025- 22:31