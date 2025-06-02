TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Çilek Bernardo Silva
Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalabilecek bir kadro kurma hayaliyle transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar çilek transferi için gözünü Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva'ya dikti. İşte detaylar...(GS spor haberi)
Her sezon gerçekleştirdiği flaş bir transferle dikkat çeken Galatasaray'da bu sezon gözler tamamen Bernardo Silva'ya çevrilmiş durumda.
İngiltere'de hayal kırıklığı yaratarak yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Manchester City, eldeki bir çok oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Bu isimlerden birisi de 8 senedir İngiliz ekibinde forma giyen Portekizli Bernardo Silva. Kulübüyle 1 senelik sözleşmesi kalan ve yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanan 30 yaşındaki Portekizli futbolcunun en büyük talibi G.Saray oldu.
GARDI'YE YETKİ VERİLDİ
2017 yılında Monaco'dan 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen ve burada sayısız başarı yakalayan yıldız 10 numara, merkez orta saha ve gerektiği zaman sağ kanatta da görev yapabiliyor.
Tam bir joker olan Silva, teknik direktör Okan Buruk'un transferdeki bir numarası haline geldi. Kevin de Bruyne'nin Napoli ile anlaşması, Sane'nin de çok sayıda talibi bulunması nedeniyle transferini ağırdan alması yüzünden Silva listede ilk sırada yer alıyor. Fotomaç'ın haberine göre, 30 yaşındaki oyuncu için kesenin ağzını açan yönetim, menajer Gardi'ye yetki verdi.