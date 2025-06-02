2024-2025 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Dries Mertens, ailesiyle birlikte bugün İstanbul'dan ayrılarak sarı-kırmızılı kulübe veda etti. İstanbul Havalimanı'ndan İtalya'nın Napoli kentine giden 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunmadı.
Dries Mertens İstanbul’dan ayrıldı
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Belçikalı oyuncu Dries Mertens, İstanbul’dan ayrıldı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 02.06.2025- 17:27 Güncelleme Tarihi: 02.06.2025- 17:50